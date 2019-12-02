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Политика ,  
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Трамп отказался от участия в слушаниях по импичменту 4 декабря
Адвокат президента назвал эту процедуру «академической дискуссией с профессорами» и обвинил демократов в намеренном назначении заседания на эту дату, когда Трамп должен будет находиться на саммите НАТО
Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в первом судебном слушании по импичменту, которое состоится 4 декабря. Об этом адвокат главы государства Пэт Чиполлоне в письменном виде уведомил председателя комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлера, сообщает CNN.

«Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний», — говорится в тексте письма.

По словам юрисконсульта, приглашение президента на академическую дискуссию с профессорами не дает ему представления хотя бы подобия справедливого процесса. «Соответственно, в нынешних условиях мы не намерены участвовать в ваших слушаниях в среду», — добавил Чиполлоне.

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Кроме того, он обвинил демократов в намеренном назначении первого судебного слушания на 4 декабря, когда глава Белого дома должен будет находиться в Лондоне на саммите НАТО. При этом адвокат не стал отрицать того факта, что Трамп или его представитель могут принять участие в следующем заседании.

В начале прошлой недели Джерри Надлер отправил Трампу письмо, в котором сообщил, что слушания по импичменту пройдут 4 декабря. Также в послании глава комитета попросил президента прислать ответ о готовности принять в них участие не позднее 1 декабря. Однако спустя два дня Надлер отправил еще одно письмо на имя Трампа, в котором сообщил о переносе срока получения ответа от президента на 6-е декабря. При этом о том, что слушания будут перенесены с 4-го декабря ни в письме, ни в отдельных сообщениях пресс-службы комитета или в СМИ не сообщалось.

Процессе об импичменте Трампу был инициирован палатой представителей после июльского разговора президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным СМИ, во время беседы Трамп попросил Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (он будет конкурировать с Трампом на президентских выборах 2020 года).

Автор: Михаил Юшков
Теги: импичмент, Дональд Трамп, слушания
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