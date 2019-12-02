Трамп отказался от участия в слушаниях по импичменту 4 декабря

Адвокат президента назвал эту процедуру «академической дискуссией с профессорами» и обвинил демократов в намеренном назначении заседания на эту дату, когда Трамп должен будет находиться на саммите НАТО

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в первом судебном слушании по импичменту, которое состоится 4 декабря. Об этом адвокат главы государства Пэт Чиполлоне в письменном виде уведомил председателя комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлера, сообщает CNN.

«Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний», — говорится в тексте письма.

По словам юрисконсульта, приглашение президента на академическую дискуссию с профессорами не дает ему представления хотя бы подобия справедливого процесса. «Соответственно, в нынешних условиях мы не намерены участвовать в ваших слушаниях в среду», — добавил Чиполлоне.

Кроме того, он обвинил демократов в намеренном назначении первого судебного слушания на 4 декабря, когда глава Белого дома должен будет находиться в Лондоне на саммите НАТО. При этом адвокат не стал отрицать того факта, что Трамп или его представитель могут принять участие в следующем заседании.