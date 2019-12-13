МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Москве

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Москве

Пожар на складе на юге Москвы полностью ликвидирован, сообщается на странице столичного ГУ МЧС в Twitter.

«Принятыми мерами в 16:39 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала передвижная лаборатория МЧС. По ее данным, предельно допустимая концентрация вредных частиц продуктов горения в воздухе в районе пожара не превышена.

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе произошел днем 13 декабря. Его площадь составила 7 тыс. кв. м, на площади 300 кв. м обрушились конструкции, в здании начали разрываться газовые баллоны. Один пожарный получил травму ноги и был госпитализирован.