В ДНР предложили договориться с Киевом по обмену пленными в понедельник

В ДНР предложили договориться с Киевом по обмену пленными в понедельник

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) предложили провести видеоконференцию с Киевом по вопросу обмену военнопленными в понедельник. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова 19 декабря.

Министр прокомментировала заявление представителя Украины в Контактной группе о проведении конференции в пятницу, 20 декабря. По словам Никоноровой, эти слова являются «ярким подтверждением стремления украинской стороны исключительно к пиару».

«Вчера, в ходе встречи в Минске, была ясно понятна неготовность Киева к обмену удерживаемыми лицами», — говорится в комментарии главы МИД ДНР.

По мнению Никоноровой, украинские представители вряд ли могли за один день принять серьезные решения по данному вопросу.

«Мы призываем Киев не гнаться за медиа-пиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена», — заявила Никонорова.