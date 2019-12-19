Глава МИД Украины заявил об отсутствии прогресса по обмену пленных

Министр иностранных дел Украина Вадим Пристайко заявил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по вопросу обмена пленных договориться не удалось. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает агентство УНИАН.

«К большому сожалению, списки обновить в минской подгруппе, я вижу сегодня, договориться нам не удалось. На сегодня нам не удалось достичь этого прогресса», — подчеркнул Пристайко.

18 декабря в Минске впервые после «нормандского саммита» прошла встреча представителей Киева, Москвы, самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Как сообщалось, стороны не могли урегулировать вопрос обмена пленными по формуле «всех на всех» до конца года, о чем ранее договорились в Париже. Отмечалось, что украинская сторона на первом этапе рассчитывала на возвращение 72 человек.

По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольги Кобцевой, переговоры провалились «по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».