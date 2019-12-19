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В Росгвардии рассказали о принятых мерах после стрельбы на Лубянке

После получения сообщения о стрельбе в районе Лубянки в Москве вечером 19 декабря на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом говорится в официальном заявлении службы.

Росгвардейцы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. В частности, сообщается, что сотрудники эвакуировали прохожих, а затем организовали оцепление для безопасности граждан, находившихся рядом с местом стрельбы.

После этих мер росгвардейцы осмотрели территорию. на которой произошла стрельба.

В заявлении отмечается, что в мероприятиях принимали участие спецподразделения Росгвардии. Никто из сотрудников службы не пострадал.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Неизвестный открыл огонь в приемной здания ФСБ на улице Большая Лубянка вечером 19 декабря. Преступник стрелял из автомата Калашникова.

После стрельбы в приемной, нападавший выбежал на улицу. На место происшествия прибыли бойцы спецподразделения «Альфа». В результате перестрелки злоумышленника ликвидировали.

В результате инцидента погиб сотрудник ФСБ. Еще пять человек были ранены. Четверо из них — сотрудники спецслужб, еще один пострадавший был гражданским лицом.

Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ
Общество

В районе проведения спецоперации в центре столицы было перекрыто движение на нескольких улицах. На место происшествия прибыли саперы, которые проверяли территорию на наличие взрывных устройств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина. О произошедшем было доложено Владимиру Путину.

Теги: стрельба, ФСБ, Москва
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