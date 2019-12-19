В Росгвардии рассказали о принятых мерах после стрельбы на Лубянке

В Росгвардии рассказали о принятых мерах после стрельбы на Лубянке

После получения сообщения о стрельбе в районе Лубянки в Москве вечером 19 декабря на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом говорится в официальном заявлении службы.

Росгвардейцы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. В частности, сообщается, что сотрудники эвакуировали прохожих, а затем организовали оцепление для безопасности граждан, находившихся рядом с местом стрельбы.

После этих мер росгвардейцы осмотрели территорию. на которой произошла стрельба.

В заявлении отмечается, что в мероприятиях принимали участие спецподразделения Росгвардии. Никто из сотрудников службы не пострадал.