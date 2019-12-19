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Нового фигуранта дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии арестовали

Суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве в Москве главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Хадриева Б.А. арестовали до 18 февраля 2020 года. Ему предъявили обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия).

Хадриев стал двенадцатым фигурантом дела. О его задержании ТАСС сообщал 17 декабря. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что операция по его задержанию проводилась в ингушском селе Экажево. Для этого в республику специально направили из Москвы сотрудников правоохранительных органов. Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ситуацией, утверждал, что мужчина давно находился в разработке правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, мужчина мог быть киллером преступной группировки. «Задержанный был хорошо знаком с осужденным по делу об убийстве в Экажево выступавшего против баталхаджинской секты жителя села Сурхахи Асхаба Мержоева по религиозным мотивам. Мужчина погиб в собственном автомобиле УАЗ в результате обстрела», — рассказал источник.

Убийство главы центра «Э» Ингушетии
Общество

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Следствие склоняется к версии заказного убийства. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, говорил, что причиной убийства мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи. Ранее были арестованы уже 11 фигурантов уголовного дела об убийстве.

Теги: Ингушетия, арест, убийство, новости РБК
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