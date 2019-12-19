Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
В Ростовской области 25 человек отравились японской едой Общество, 23:19 В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину Общество, 23:16 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 23:11 «Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиального соглашения по газу Бизнес, 23:02 США ввели санкции против двух судей Ирана Политика, 22:43 Нового фигуранта дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии арестовали Общество, 22:16 Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии Политика, 22:12 В Киеве переименовали улицы Горького и Маршала Гречко Общество, 22:09 Как пережить зиму комфортно: 5 простых интерьерных решений Партнерский материал, 22:07 В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии Общество, 21:58 Украинского штангиста лишили золотой олимпийской медали из-за допинга Спорт, 21:52 СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России Политика, 21:47 Власти назвали перекрытые после стрельбы в центре Москвы улицы Общество, 21:45 В Белоруссии казнили убийцу двух человек Общество, 21:44
Общество ,  
0 
В Киеве переименовали улицы Горького и Маршала Гречко

Четыре улицы в Киеве, в том числе улицы Горького и Маршала Гречко, получили новые названия, сообщает сайт Киевского городского совета.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты постановили переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Андрея Гречко, в улицу Ивана Выговского, а улицу Горького — в улицу Тодося Осьмачки. Улице, носившей имя писателя Ивана Шевцова, дали имя Василия Макуха, а улице, названной в честь революционера Николая Подвойского, — Юрия Глушко.

Иван Выговский — гетман Войска Запорожского середины XVII века. Он стал преемником Богдана Хмельницкого и попытался резко изменить курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой. Тодось (Феодосий) Осьмачка — украинский прозаик и поэт XX века. В СССР он был арестован, затем его несколько раз направляли на принудительное психиатрическое лечение. В 1940-х годах он перебрался в Европу, а затем переехал в США.

В мае стало известно, что Киевский городской совет планирует дать новые названия шести улицам столицы. В том числе Российскую улицу переименовали в честь военнослужащего Юрия Литвинского, служившего в батальоне НГУ «Донбасс» и погибшего в бою за Иловайск в августе 2014 года.

В прошлом году киевскую улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины.

Теги: Украина, Киев
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Киеве улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины
Общество
В Киеве переименуют улицу Российская в честь погибшего в Донбассе солдата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter