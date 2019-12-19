В Киеве переименовали улицы Горького и Маршала Гречко

Четыре улицы в Киеве, в том числе улицы Горького и Маршала Гречко, получили новые названия, сообщает сайт Киевского городского совета.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты постановили переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Андрея Гречко, в улицу Ивана Выговского, а улицу Горького — в улицу Тодося Осьмачки. Улице, носившей имя писателя Ивана Шевцова, дали имя Василия Макуха, а улице, названной в честь революционера Николая Подвойского, — Юрия Глушко.

Иван Выговский — гетман Войска Запорожского середины XVII века. Он стал преемником Богдана Хмельницкого и попытался резко изменить курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой. Тодось (Феодосий) Осьмачка — украинский прозаик и поэт XX века. В СССР он был арестован, затем его несколько раз направляли на принудительное психиатрическое лечение. В 1940-х годах он перебрался в Европу, а затем переехал в США.

В мае стало известно, что Киевский городской совет планирует дать новые названия шести улицам столицы. В том числе Российскую улицу переименовали в честь военнослужащего Юрия Литвинского, служившего в батальоне НГУ «Донбасс» и погибшего в бою за Иловайск в августе 2014 года.

В прошлом году киевскую улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины.