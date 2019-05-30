В Киеве переименуют улицу Российская в честь погибшего в Донбассе солдата

В Киеве переименуют улицу Российская в честь погибшего в Донбассе солдата

Киевский городской совет планирует переименовать шесть улиц столицы, в том числе Российскую, которую назовут в честь военнослужащего Юрия Литвинского, сообщается на сайте совета.

Предполагается, что улица Димитрова станет улицей Никифора Дровняка (украинский художник), улица Выборгская — улицей Олексы Тихого (правозащитник), улица Панельного — улицей Андрея Аболмасова (погибший сержант), улица Подвойского — улицей Юрия Глушко (общественный и политический деятель), улица Ивана Шевцова— улицей Василия Макуха (участник Украинской повстанческой армии, запрещенной в России).

Общественная дискуссия по поводу названий проводилась на сайте. Чтобы выбранные наименования вступили в силу, их должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

Литвинский родился в 1967 году в Киеве. Он служил в батальоне НГУ «Донбасс» и погиб в бою за Иловайск в августе 2014 года.