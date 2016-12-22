В Киеве улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины

Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины для восстановления исторической памяти и в рамках декоммунизации.

Речь идет об улице в Деснянском районе города. «Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Отмечается, что общественное обсуждение данной инициативы проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года.

16 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».



С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого демонтировали более 2 тыс. советских памятников и переименовали сотни населенных пунктов и улиц.

Улица Маршала Жукова первоначально называлась Полиграфической. Она была ​переименована в 1974 году в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова. Она пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова в жилом массиве Лесной в Деснянском районе.

Кубанская Украина — казачье государственное образование на Кубани, которое существовало в 1918–1920 годах. Ее территория состояла из Кубанской области, Черноморщины (Черноморской губернии), Ставрополья (Ставропольской губернии), Терщины (Терской области).