Израиль разочаровался решением суда по делу осужденной за гашиш девушки

В Израиле разочарованы решением российского суда по делу израильтянки Наары Иссасхар, осужденной за контрабанду и хранение наркотиков, заявил исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ливне сказал, что у Израиля и России очень хорошие отношения. «Мы надеемся, что Наама Иссасхар в ближайшее время сможет вернуться домой, учитывая ее возраст, и что она уже девять месяцев находится в российской тюрьме», — отметил он.

В четверг, 19 декабря, Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар. В октябре ее приговорили к семи с половиной годам колонии, теперь подмосковный суд утвердил приговор. В начале апреля Иссасхар задержали в аэропорту Шереметьево во время пересадки на пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке обнаружили 9,6 г гашиша.

Защита Иссасхар указывает на то, что у девушки не могло быть умысла на перемещение наркотика через таможенную границу — она сдала рюкзак с гашишем в багаж и не имела к нему доступа во время пересадки в транзитной зоне российского аэропорта. Поэтому де-юре Иссасхар не владела наркотиком и не хранила его на территории России, указывала защита.

На заседаниях Мособлсуда по апелляции на приговор присутствовали израильские и американские дипломаты. Ранее с просьбой о помиловании девушки к Владимиру Путину обратились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.