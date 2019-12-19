Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова

Президент Владимир Путин заявил, что изучит дело Константина Котова, который получил четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах в Москве. Об этом он сообщил журналистам после большой пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я посмотрю», — отметил президент.

По его словам, во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают ответственность, которая с административной переходит на уголовную. Путин заявил, что в других государствах за несанкционированные публичные мероприятия предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет. «У нас все гораздо мягче», — добавил президент.

В начале сентября суд приговорил 34-летнего программиста Котова к четырем годам колонии. Его обвиняли по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).