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Путин ответил на вопрос о возможности женщины стать президентом России

При выборе лидера государства не может иметь место гендерный принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

Путин отметил, что для главы государства существуют единые требования, такие как, например, компетентность и порядочность, поэтому при выборе президента нельзя руководствоваться гендерным принципом.

«Женщины, тем не менее, все-таки приносят в политику какое-то женское начало. Меньше агрессии, мне кажется. И это, безусловно, будет востребовано», — отметил Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (78%) положительно относятся к присутствию женщин в политике. При этом наибольшим их преимуществом перед мужчинами в этой сфере респонденты назвали «близость к людям» (11%). Еще 8% опрошенных считают, что у женщин-политиков больше развита интуиция. Среди других их преимуществ перед мужчинами: мудрость (7%), доброта (5%) и рассудительность (4%). По мнению 81% россиян, женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

Теги: Владимир Путин, женщина, президент
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