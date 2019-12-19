Путин ответил на вопрос о возможности женщины стать президентом России

При выборе лидера государства не может иметь место гендерный принцип. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что для главы государства существуют единые требования, такие как, например, компетентность и порядочность, поэтому при выборе президента нельзя руководствоваться гендерным принципом.

«Женщины, тем не менее, все-таки приносят в политику какое-то женское начало. Меньше агрессии, мне кажется. И это, безусловно, будет востребовано», — отметил Путин.