Россияне назвали преимущества женщин-политиков перед коллегами мужчинами

Большинство россиян (78%) положительно относятся к присутствию женщин в политике, а среди их преимуществ перед мужчинами в этой сфере чаще называли (11% опрошенных) «близость к людям». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В телефонном опросе «Политика с женским лицом: российский вариант», который прошел 12 сентября, приняли участие 1,6 тыс. человек.

Среди других преимуществ политиков-женщин перед мужчинами: развитая интуиция (8%), мудрость (7%), доброта (5%) и рассудительность (4%). По мнению 81% россиян, женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

Опрос также показал, что наиболее известная представительница этой профессии — Валентина Матвиенко, о ней знают 33% опрошенных. На втором месте общественный деятель Ирина Хакамада (12%), а на третьем — глава ЦИК Элла Памфилова (9%).

При этом одинаковое количество опрошенных (9%) считают, что женщины уступают мужчинам в политике из-за мягкости характера и эмоциональности. Из других недостатков женщин-политиков, по данным ВЦИОМ, — неспособность сосредоточиться только на работе (6%), недальновидность (3%) и непрофессионализм (3%).