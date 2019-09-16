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Политика ,  
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Россияне назвали преимущества женщин-политиков перед коллегами мужчинами

Большинство россиян (78%) положительно относятся к присутствию женщин в политике, а среди их преимуществ перед мужчинами в этой сфере чаще называли (11% опрошенных) «близость к людям». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В телефонном опросе «Политика с женским лицом: российский вариант», который прошел 12 сентября, приняли участие 1,6 тыс. человек.

Среди других преимуществ политиков-женщин перед мужчинами: развитая интуиция (8%), мудрость (7%), доброта (5%) и рассудительность (4%). По мнению 81% россиян, женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

Опрос также показал, что наиболее известная представительница этой профессии — Валентина Матвиенко, о ней знают 33% опрошенных. На втором месте общественный деятель Ирина Хакамада (12%), а на третьем — глава ЦИК Элла Памфилова (9%).

При этом одинаковое количество опрошенных (9%) считают, что женщины уступают мужчинам в политике из-за мягкости характера и эмоциональности. Из других недостатков женщин-политиков, по данным ВЦИОМ, — неспособность сосредоточиться только на работе (6%), недальновидность (3%) и непрофессионализм (3%).

Фотогалерея 
Женщины в российской политике: от Новодворской до Собчак

Как пояснил газете гендиректор центра Валерий Федоров, опрошенные мужчины в три раза чаще негативно характеризовали женщин-политиков. По его словам, это связано со стереотипами в этой сфере. Женщинам, по мнению россиян, «порой не хватает воли и характера для участия в борьбе за власть», отметил глава ВЦИОМа. Кроме того, много времени у них занимают семья и дети. «Если запрос на политиков нового типа в России и существует, то с гендерными различиями он связан слабо», — заключил Федоров.

Общество
Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин

Мартовский опрос ВЦИОМа показал, что больше половины россиян поддержали полное равноправие мужчин и женщин в том, что касается прав (так считает 62% опрошенных) и обязанностей (59% респондентов). В возможность равенства полов в отдельных сферах при этом верят 42% россиян, во всех — 38%. Еще 13% считают, что равноправие в целом невозможно.

Теги: ВЦИОМ, опрос, политики, женщины
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