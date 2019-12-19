Минфин отменил размещение госбумаг из-за досрочного выполнения плана

Минфин отменил последний в этом году аукцион госбумаг из-за досрочного выполнения программы государственных внутренних заимствований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам аукционов по размещению ОФЗ (Облигации федерального займа. — РБК) 18 декабря 2019 года Министерство финансов информирует об исполнении программы государственных внутренних заимствований в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, Минфин продал на безлимитных аукционах в среду, 18 декабря, два выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 56,2 млрд руб. Всего с начала года объем размещения ОФЗ по номиналу составил 2,08 трлн руб.