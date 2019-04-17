Минфин впервые в 2019 году не смог провести аукцион по продаже госдолга

Минфин впервые в 2019 году не смог провести аукцион по продаже госдолга

Покупателей не привлекли инфляционные госбумаги, и Минфину впервые в этом году пришлось признать аукцион по размещению рублевых гособлигаций несостоявшимся. Инвесторы теряют интерес к таким бумагам на фоне торможения инфляции

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство финансов 17 апреля признало несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ) — бумаг, чья номинальная стоимость ежемесячно индексируется в зависимости от уровня инфляции. Это первый неудавшийся аукцион по размещению госбумаг с декабря прошлого года.

Минфин собирался разместить ОФЗ-ИН всего на 5,25 млрд руб., но даже на такой объем не удалось найти покупателей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщили в ведомстве.

Доходность ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года сейчас составляет 3,36%.

Два других аукциона Минфина, проведенных в этот же день, — по размещению семилетних и пятнадцатилетних бондов с постоянным доходом — были успешными. ОФЗ с погашением в 2026 году были размещены на 85 млрд руб. под доходность 8,23% при спросе 132 млрд руб. ОФЗ с погашением в мае 2034 года пользовалось меньшим спросом: при заявках на 49,5 млрд руб. Минфин разместил облигации на 39,5 млрд руб. с доходностью 8,52%.