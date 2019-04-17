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Финансы ,  
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Минфин впервые в 2019 году не смог провести аукцион по продаже госдолга
Покупателей не привлекли инфляционные госбумаги, и Минфину впервые в этом году пришлось признать аукцион по размещению рублевых гособлигаций несостоявшимся. Инвесторы теряют интерес к таким бумагам на фоне торможения инфляции
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство финансов 17 апреля признало несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ) — бумаг, чья номинальная стоимость ежемесячно индексируется в зависимости от уровня инфляции. Это первый неудавшийся аукцион по размещению госбумаг с декабря прошлого года.

Минфин собирался разместить ОФЗ-ИН всего на 5,25 млрд руб., но даже на такой объем не удалось найти покупателей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщили в ведомстве.

Доходность ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года сейчас составляет 3,36%.

Два других аукциона Минфина, проведенных в этот же день, — по размещению семилетних и пятнадцатилетних бондов с постоянным доходом — были успешными. ОФЗ с погашением в 2026 году были размещены на 85 млрд руб. под доходность 8,23% при спросе 132 млрд руб. ОФЗ с погашением в мае 2034 года пользовалось меньшим спросом: при заявках на 49,5 млрд руб. Минфин разместил облигации на 39,5 млрд руб. с доходностью 8,52%.

Причины неудачи

Аукцион провалился на фоне ожиданий по снижению темпов инфляции. Опасения того, что на фоне повышения НДС до 20% инфляция может разогнаться до 5,5–6%, не оправдались. 22 марта одновременно с сохранением ключевой ставки на прежнем уровне ЦБ понизил прогноз по инфляции на конец года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%.

Даже с учетом последних данных Росстата, которые показали, что недельные темпы роста инфляции с нуля ускорились до уровней чуть ниже 0,1%, апрельская инфляция год к году, вероятно, уложится в диапазон 5–5,15%, предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В результате на фоне значительного снижения инфляционных ожиданий, а также вероятного отсутствия существенных премий при размещении данных «линкеров» (инфляционных бондов) спрос со стороны участников рыка был несущественным», — делает вывод эксперт.

В условиях повышенного спроса инвесторов на рисковые активы другие выпуски ОФЗ в сравнении с «линкерами» выглядят для инвесторов более привлекательными, замечает Покатович.

Минфин после провального второго полугодия 2018 года с начала текущего года успешно размещает госдолг и уже перевыполнил план по облигационным займам в первом квартале — ведомство привлекло 514 млрд против запланированных 450 млрд руб. С начала года Минфин также установил несколько рекордов по привлечениям за день, последний — 10 апреля, тогда инвесторы купили ОФЗ на 137 млрд руб. Успехи аукционов связаны с тем, что российский госдолг в 2019 году начал привлекать иностранных инвесторов: в марте нерезиденты купили гособлигации на 120 млрд руб. и нарастили объем ОФЗ до 2,004 трлн руб. Это почти уровень августа, когда началась последняя волна оттока иностранного капитала с российского рынка, вызванная угрозой санкций.

Интерес нерезидентов к ОФЗ подогревают стабильный рубль и отсутствие новых западных санкций, плодотворно на ситуацию влияют и смягчение позиций ФРС США и Европейского ЦБ (привело к увеличению спроса инвесторов на рисковые активы развивающихся стран), говорили опрошенные РБК эксперты.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ОФЗ, Минфин, госдолг
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