Путин предложил решать проблему мусора «всем миром»

Чтобы решить в России проблему с вывозом и переработкой мусора, необходимо организовать общественный контроль над реформой, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, для решения вопроса также нужны общественные организации, и он уже обсудил вопрос с руководством Общероссийского единого фронта. «Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим», — сказал он.

По мнению Путина, в России не будет «никаких проблем» с мусорной реформой, если будут использоваться новейшие технологии. Он также добавил, что понимает недовольство жителей ростом тарифов на вывоз мусора. По его мнению, необходимо «прозрачное» ценообразование на услугу: люди должны понимать, за что платят.