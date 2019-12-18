Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон

Государственная дума 18 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать отходы, если они предварительно не были переработаны для извлечения полезных фракций.

Документ расширяет понятие «утилизация отходов» — в него добавлена энергетическая утилизация, когда твердые коммунальные отходы (ТКО) используются в качестве возобновляемого источника энергии.

Был также изменен механизм использования средств, поступающих от предприятий-загрязнителей. Плата за негативное влияние на экологию на 95% уходит в местные и региональные бюджеты. Теперь эти средства станут целевыми, их начнут направлять на оплату утилизации отходов.

По словам председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, сжигаемый мусор теперь будет проходить экологическую экспертизу. Депутат назвал это важным новшеством, так как людям, протестующим в регионах против мусоросжигательных заводов, нужно объяснять «будут ли какие‑то последствия. Если да, то какие, если нет, то почему».