Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Те, кто считает, что во время Великой отечественной войны нужно было «сдать» немцам Ленинград, не понимают, о чем говорят. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет «Россия 1».

«Когда я слышу, что может хорошо было бы Ленинград сдать, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает», — сказал президент.

Ранее, во время парада Победы 9 мая Путин заявил, что советские солдаты внесли решающий вклад в борьбе с нацизмом. По его словам, СССР стал «оплотом для всего человечества, главным освободителем Европы». Он также отмечал, что недопустимо «возводить в кумиры» нацистов. По его словам, необходимо защищать память о настоящих героях войны.

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