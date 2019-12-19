В Петербурге после исчезновения угрозы наводнения открыли дамбу

В Санкт-Петербурге открыли дамбу, говорится в сообщении Комплекса защитных сооружений города.

Накануне ее закрыли из-за сильных дождей и западного ветра в городе — из-за угрозы наводнения.

Это 20-е по счету наводнение, от которого город защитила дамба. Согласно классификации, оно называется «особо опасным» — по данным ведомства, вода могла подняться до 2,36 м.

Сейчас угрозы наводнения нет, сообщили в ведомстве. В ночь на 19 декабря вода с внешней стороны дамбы поднялась до 2,24 м, что на 1,88 м выше, чем в защищенной части Невской губы. Скорость ветра достигала 30 м/с, волны были высотой от 2,5 до 3,8 м.