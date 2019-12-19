В Петербурге ветер повалил десятки деревьев и сорвал рекламные щиты

В Санкт-Петербурге сильный ветер в ночь на четверг, 19 декабря, повалил 41 дерево и повредил кровлю у 16 зданий, сообщили в городском управлении МЧС, передает ТАСС.

Помимо этого, ветер сбил десять рекламных конструкций и строительных лесов (вспомогательные сооружения для выполнения работ), из-за непогоды также повредило пять автомобилей и кровли у 16 строений.

Всего спасатели выезжали для устранения последствий сильного ветра 67 раз.

В среду, 18 декабря, синоптики предупредили об осадках и усилении ветра в городе до 20 м/с. Из-за западного направления ветра был риск наводнения, поэтому дамбу решили закрыть. Сильный ветер будет и 19 декабря, возможны порывы до 25–28 м/с, предупредили в МЧС.