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В Петербурге ветер повалил десятки деревьев и сорвал рекламные щиты

В Санкт-Петербурге сильный ветер в ночь на четверг, 19 декабря, повалил 41 дерево и повредил кровлю у 16 зданий, сообщили в городском управлении МЧС, передает ТАСС.

Помимо этого, ветер сбил десять рекламных конструкций и строительных лесов (вспомогательные сооружения для выполнения работ), из-за непогоды также повредило пять автомобилей и кровли у 16 строений.

Всего спасатели выезжали для устранения последствий сильного ветра 67 раз.

В среду, 18 декабря, синоптики предупредили об осадках и усилении ветра в городе до 20 м/с. Из-за западного направления ветра был риск наводнения, поэтому дамбу решили закрыть. Сильный ветер будет и 19 декабря, возможны порывы до 25–28 м/с, предупредили в МЧС.

Теги: Петербург, ветер
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