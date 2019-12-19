Москвичам посоветовали не ждать снега до Нового года

Москвичам посоветовали не ждать снега до Нового года

До 26–27 декабря в Москве не образуется постоянный снежный покров, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Возможно, снег появится перед Новым годом, но вероятность невелика. Я бы ваших читателей не настраивал на появление снега», — сказал он.

По его словам, в Москве 18-го и 19 декабря были обновлены рекорды максимальных температур воздуха.

«Вчера воздух прогрелся до плюс 5,6 градуса, это выше на 0,3 градуса, чем было в 1886 году. Сегодня в 03:00 было 6,5 градуса, рекорд этого дня составлял 5,3 градуса в 1982 году», — сообщил он.

«Пока у нас тепло, но оно заканчивается. К вечеру в Москве от 0 до плюс 2 градусов», — добавил Леус.