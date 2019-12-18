Погода в Москве побила температурный рекорд 1956 года

Температура воздуха в Москве побила рекорд по теплу 1956 года, когда воздух прогрелся до 2,8 градуса. В среду, 18 декабря, на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура 2,9 градуса, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Макарова отметила, что рекорд основан на данных метеостанции ВДНХ, которая существует с 1948 года, а указанная максимальная температура на станции отмечалась в 1956 году.

При этом абсолютный рекорд тепла 18 декабря был установлен в 1886 году, уточнила она. Макарова пояснила, что метеорологи соединили данные нескольких станций и выяснили, что рекордом Москвы считается 5,3 градуса 18 декабря 1886 года.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что температурный рекорд был зафиксирован 133 года назад. «Сегодня 18 число, и рекорд для него +5,3 градуса, в 1886 году», — рассказала она. По словам Поздняковой, температурный рекорд 18 декабря ожидается около 9 часов вечера. Синоптик сообщила, что рекорд будет либо повторен, либо установлен заново.

Позднякова рассказала, как подобная погода влияет на самочувствие людей. По ее словам, сейчас низкое атмосферное давление, а влажность достигает почти 100%. Это значит, что содержание кислорода ниже нормы. «А это негативно влияет на здоровье астматиков, сердечников. У кого-то повышается давление, повышаются сердечные ритмы. Лучше бы, если бы у нас была ясная и морозная погода», — сказала Позднякова.