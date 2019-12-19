В Петербурге водитель наехал на пятилетнего ребенка и скрылся

В Петербурге водитель наехал на пятилетнего ребенка и скрылся

В Санкт-Петербурге автомобиль наехал на пятилетнюю девочку во дворе дома, после чего скрылся. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил тяжелые травмы», — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером, около 19:05 по местному времени (совпадает с московским), в Невском районе города. Водитель управлял машиной ВАЗ. Госавтоинспекция проводит проверку и ведет розыск виновника аварии.

В середине ноября автобус наехал на пожилую женщину с ребенком. Авария произошла в районе Кунцево. По данным РЕН ТВ, водитель автобуса забыл поставить его на ручной тормоз, когда пошел осматривать салон на конечной остановке. Женщину госпитализировали.