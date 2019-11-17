Автобус сбил женщину с ребенком в Москве

На западе Москвы 16 ноября автобус совершил наезд на пожилую женщину с ребенком. Информацию РБК подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По данным полиции, женщина с переломами была доставлена в больницу.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Академика Павлова в районе Кунцево. Водитель автобуса высадил всех пассажиров на конечной остановке и пошел осматривать салон. Он забыл поставить автобус на ручной тормоз.

В этот момент перед автобусом проходила женщина с ребенком. Автобус начал движение, сбил пешеходов и переехал пенсионерку.