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Иномарка сбила пешехода у мэрии Москвы

Автомобиль сбил человека утром 1 ноября у здания столичной мэрии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел в 8:30 в Вознесенском переулке. Пешеход получил телесные повреждения. «Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении МВД.

Сейчас ГИБДД проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

По информации РЕН ТВ, автомобиль Audi, стоявший на парковке, резко сдал назад и вдавил в стену здания проходившего в этот момент сзади мужчину. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

26 октября неизвестный водитель в Центре Москвы сбил двух сотрудниц полиции. ДТП произошло днем в Погорельском переулке. После наезда на двух женщин виновник аварии скрылся с места происшествия. По предварительной информации, пострадавшие являются сотрудницами финансово-экономического департамента МВД.

Теги: ДТП, Москва, новости РБК
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