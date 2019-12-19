Роскачество обнаружило формальдегид в искусственных елках

В преддверии Нового года Роскачество проверило искусственные елки из интернет-магазинов, говорится в исследовании ведомства. Эксперты оценивали продукцию семи брендов — «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум» и Tiara.

Во время проверки эксперты дважды замеряли уровень формальдегида — сразу после вскрытия коробки и через три недели. При первом замере при норме 0,05 мг на куб. м пять елок из семи выделяли объем формальдегида, в несколько раз превышающий этот показатель: от 0,16 до 1,46 мг на куб. м.

Не нашли нарушений по нему в двух товарах: вьетнамской елке «Красивая» и «Валерио» Премиум» из Подмосковья. Кроме того, после повторного замера улетучился формальдегид из елки «Адель».

Чтобы обезопасить себя, эксперты посоветовали после покупки промыть детали елки и проветривать помещение после ее установки.