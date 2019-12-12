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Роскачество дало рекомендации по выбору салютов

В преддверии Нового года специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору салютов. Соответствующее исследование имеется в распоряжении РБК.

Так, при покупке стоит проверить целостность коробки — от нее зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из коробки высыпается смесь, значит, она повреждена.

На красоту салюта влияют его скорость, количество зарядов и размер, поэтому эксперты порекомендовали выбирать тот, у которого короткие интервалы между выстрелами и большой калибр: в обратном случае есть риск, что салют будет долгим, с большими паузами, но маленьким и некрасочным. Салют при этом лучше покупать в специализированных точках, где продавцы имеют на товар необходимые документы, а не в палатках. При этом за «фейерверком» в магазин идти не стоит — это продукция промышленного масштаба, а не для бытового использования, как салют, добавили в Роскачестве.

Общество
Роскачество подготовило рекомендации по выбору искусственных и живых елей

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать искусственные и живые ели. При покупке первой следует проверить ее качество — подергать и слегка погнуть ветки, и это не должно ей навредить. Ель также не должна издавать резкий химических запах. У живого дерева ветки должны быть эластичными, а ствол — покрыт иголками, которые при разломе будут характерно приятно пахнуть, отметили эксперты.

Теги: Роскачество, рекомендации, Новый год, салют
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