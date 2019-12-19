В конгрессе поддержали предоставление почти $700 млн помощи Украине

Палата представителей конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи в размере $698 млн на 2020 год, сообщила член палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур в Twitter.

По ее словам, эта «как никогда важная» финансовая поддержка «поможет осажденной стране в ее борьбе с российской агрессией» и такое решение властей США демонстрирует поддержку «демократического пути Украины». Каптур отметила, что «конгресс не должен позволить этой или любой иной администрации вновь незаконно задержать» финансирование: в конце сентября президент США Дональд Трамп объяснил случившуюся ранее отсрочку предоставления военной помощи Киеву проблемами с коррупцией в стране.

Размер финансовой поддержки для Украины увеличился на $2,3 млн по сравнению с 2019 годом: тогда Вашингтон выделил Киеву $695,7 млн, в том числе $250 млн в качестве военно-технической поддержки со стороны Пентагона.

После палаты представителей законопроект должен рассмотреть сенат конгресса США.

Накануне, 18 декабря, комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который предусматривает новые санкции против России. Документ также отправят на рассмотрение верхней палаты парламента.