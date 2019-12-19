Защита обжаловала приговор фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

Адвокат главного фигуранта дела о теракте в петербургском метро Аброра Азимова подала жалобу на приговор. Об этом Мунавара Канцерова сообщала РБК.

По ее словам, Азимов недоволен приговором о пожизненном заключении, так как считает себя невиновным. «Подали в Апелляционный военный суд Московской области, через Второй западный окружной военный суд», — сказала адвокат.

Она также сообщила, что ее подзащитного перевели из изолятора «Кресты» в «Горелово», где «более жесткие условия». «Скорее всего, его там изуродовали и спрятали в «Горелово», а нам туда доступ запретили. На визит записаться можно только на 31 декабря, на 18:00. Все наши подзащитные находятся в «Крестах», а именно Азимова Аброра перевели в «Горелово», — заявила Канцерова.

Предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова 10 декабря суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Другие десять фигурантов дела получили от 19 до 28 лет заключения. Взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел 3 апреля, в результате чего 15 человек погибли и 67 получили ранения.

