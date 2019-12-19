Генассамблея ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США

Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты не препятствовать в выдаче виз дипломатам из других стран, прибывающим на мероприятия ОНН. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости».

В частности, Генассамблея рассчитывает, что въездные визы будут выдаваться своевременно всем представителям государств-членов ООН , чтобы делегаты могли вовремя приступать к выполнению своих обязанностей.

Авторами резолюции стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот- д'Ивуар. Решение по документу было принято консенсусом без процедуры голосования.

В сентябре ряд членов российской делегации не смогли принять участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила в США, из-за невыдачи им американских виз. В Кремле призвали к «жесткому ответу» со стороны Москвы и ООН. С такой же проблемой столкнулись и члены делегации Ирана. В конце октября Россия поставила вопрос о переносе Первого комитета Генассамблеи по разоружению из США, однако комитет не поддержал инициативу.



