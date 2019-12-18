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Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 20:00 мск столбики термометров поднялись до +5,4 градусов! Это новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — заявил Тишковец.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что, когда 18 декабря температура воздуха достигла 2,9 градусов тепла, был побит температурный рекорд по теплу 1956 года. По словам Макаровой, тогда рекордная температура составляла +2,8 градусов.

Несмотря на теплую погоду, Главное управление МЧС по Москве предупредило, что с полуночи до 21:00 19 декабря в столице ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами 17–22 м/с. В связи с этим в ведомстве рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Теги: Москва, погода, температурный рекорд, новости РБК
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