МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 22 м/с

Главное управление МЧС по Москве предупредило об усилении ветра, сообщается на сайте ведомства.

С полуночи до 21:00 19 декабря в Москве ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами 17–22 м/с, приводит МЧС данные Росгидромета.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, советует МЧС, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, москвичам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики сообщили, что в среду, 18 декабря, в Москве может быть побит температурный рекорд 1886 года. Температура уже достигла 2,9 градуса тепла и побила рекорд 1956 года. При этом в столице низкое атмосферное давление, а влажность достигает почти 100%.

