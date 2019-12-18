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Суд в Москве изменил меру пресечения экс-заведующей роддома

Пресненский районный суд Москвы изменил меру пресечения экс-заведующей филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марине Сармосян и отправил ее под домашний арест. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сармосян пробудет под домашним арестом до 6 февраля 2020 года. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

В московском роддоме уволили все руководство после жалоб пациентов
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6 декабря департамент здравоохранения Москвы сообщил, что Сармосян и заведующих всех отделений роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого уволили по результатам проведенной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля. На место Сармосян назначили возглавлявшую ранее роддом ГКБ им. С.П. Боткина Елену Семейкину. В департаменте уточнили, что проверку инициировали после «многочисленных обращений пациентов», связанных с деятельностью роддома. 8 декабря суд отправил Сармосян под стражу. 

Ранее одна из пациенток больницы Татьяна Бенграф (девичья фамилия — Уюсова) в социальной сети Facebook опубликовала пост, в котором жаловалась на «агрессивную родовую тактику» в учреждении. По ее словам, ей «загубили здорового и доношенного ребенка». Бенграф отметила, что ее пригласили на встречи с руководством департамента здравоохранения для обсуждения этой ситуации. Позже она сообщила, что в ходе расследования были выявлены другие случаи причинения вреда здоровью новорожденных.

Теги: Москва, роддом, халатность, врачи
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