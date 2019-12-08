Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России Экономика, 19:19 Посол Белоруссии сообщил о «развязках» по запретам поставок в Россию Политика, 19:07 «Спартак» и «Ростов» играют в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 Глава района в Хакасии попал под машину из-за щенка Общество, 18:53 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:43 Во Франции заявили о готовности оспорить в ВТО тарифы США на шампанское Экономика, 18:36 В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Общество, 18:26 В Гонконге прошла самая многочисленная акция протеста за полгода Политика, 18:18 Пожар в гостинице в Одинцово сняли с беспилотника Общество, 18:15 Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» Спорт, 18:01 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России Общество, 17:49 В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами Общество, 17:46 На игру «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов назначены судьи из Испании Спорт, 17:40
Общество ,  
0 
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения. Об аресте РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сармосян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность).

«В удовлетворении ходатайства подозреваемой и ее защитников об изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, в частности на домашний арест, отказано», — заявили в пресс-службе. Решение суда может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток.

6 декабря стало известно, что Сармосян и заведующие всех отделений роддома были уволены по результатам проведенной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля. На место Сармосян назначили возглавлявшую ранее роддом ГКБ им. С.П. Боткина. Елену Семейкину.

Проверка была инициирована после публикации в социальной сети Facebook жалобы пациентки больницы Татьяны Бенграф, у которой при родах пострадал ребенок. Как отмечала Бенграф, ее пригласили на встречи с руководством департамента здравоохранения для обсуждения этой ситуации. Позднее Бенграф писала, что в ходе расследования были выявлены другие случаи причинения вреда здоровья новорожденным.

Теги: Москва, халатность, роддом
Материалы по теме
В московском роддоме уволили все руководство после жалоб пациентов
Общество
В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии
Общество
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter