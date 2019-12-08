В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения. Об аресте РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сармосян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность).

«В удовлетворении ходатайства подозреваемой и ее защитников об изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, в частности на домашний арест, отказано», — заявили в пресс-службе. Решение суда может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток.

6 декабря стало известно, что Сармосян и заведующие всех отделений роддома были уволены по результатам проведенной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля. На место Сармосян назначили возглавлявшую ранее роддом ГКБ им. С.П. Боткина. Елену Семейкину.

Проверка была инициирована после публикации в социальной сети Facebook жалобы пациентки больницы Татьяны Бенграф, у которой при родах пострадал ребенок. Как отмечала Бенграф, ее пригласили на встречи с руководством департамента здравоохранения для обсуждения этой ситуации. Позднее Бенграф писала, что в ходе расследования были выявлены другие случаи причинения вреда здоровья новорожденным.