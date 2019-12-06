В московском роддоме уволили все руководство после жалоб пациентов

Заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян и заведующих всех отделений уволили после служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что проверка была проведена после «многочисленных обращений» пациентов, связанных с деятельностью роддома. Новым руководителем роддома назначили Елену Семейкину, которая ранее возглавляла роддом ГКБ им. С.П. Боткина.

В департаменте указали, что оказание медпомощи женщинам и новорожденным контролируют его главные внештатные специалисты. «Родильный дом № 27 продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Татьяна Уюсова, у которой при родах пострадал ребенок, сообщила РБК, что Сармосян задержана до избрания меры пресечения. По словам Уюсовой, СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении неопределенного круга лиц.

«У нас было несколько встреч в департаменте здравоохранения Москвы, в том числе с [начальником управления делами и координации деятельности департамента] Евгением Никоновым, где я рассказывала о нашей истории, кроме этого, был круглый стол в Следственном комитете, там мы обсуждали ход расследования дела. От лица департамента нам принесли извинения и сообщили, что [руководство] уволили. Нам также сообщили, что Марина Сармосян задержана до суда», — рассказала она.