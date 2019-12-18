В МИД России объяснили задержание японских судов

Японские рыболовецкие суда были задержаны в связи с превышением допустимых объемов улова осьминога, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 17 декабря российская погранслужба проверила японские суда, которые осуществляли промысел осьминога в районе Южных Курил. На пяти из них пограничники выявили несоответствие фактического объема улова сведениям в промысловых журналах. По предварительным данным, превышение по объему улова исчисляется несколькими тоннами. Суда доставили в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства.

«Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений Соглашения и достигнутых договоренностей», — сказала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что российские пограничники выдали всем членам экипажей задержанных судов сухой паек. Также прорабатывается возможность доставки необходимых рыбакам вещей из Японии.