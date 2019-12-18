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В МИД России объяснили задержание японских судов

Японские рыболовецкие суда были задержаны в связи с превышением допустимых объемов улова осьминога, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 17 декабря российская погранслужба проверила японские суда, которые осуществляли промысел осьминога в районе Южных Курил. На пяти из них пограничники выявили несоответствие фактического объема улова сведениям в промысловых журналах. По предварительным данным, превышение по объему улова исчисляется несколькими тоннами. Суда доставили в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства.

СМИ узнали о задержании Россией пяти японских рыболовецких судов
Общество

«Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений Соглашения и достигнутых договоренностей», — сказала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что российские пограничники выдали всем членам экипажей задержанных судов сухой паек. Также прорабатывается возможность доставки необходимых рыбакам вещей из Японии.

В погрануправлении ФСБ по Сахалинской области в свою очередь объяснили, что при проверке японских рыболовецких на них обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога, сообщает «РИА Новости».

С среду, 18 декабря стало известно, что МИД Японии потребовал от России освобождения пяти задержанных японских судов.

Накануне российские пограничники проинспектировали восемь японских рыболовецких лодок, три из них вернулись в город Немуро, а задержанные суда направились в бухту Южно-Курильска. По данным японского телеканала NHK, моряки в своих действия не выходили за рамки российско-японского договора о сотрудничестве в области морских живых ресурсов, который действует с 1998 года.

Теги: Россия, Япония, МИД
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СМИ узнали о задержании Россией пяти японских рыболовецких судов
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СМИ узнали о требовании МИДа Японии освободить задержанные Россией суда
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