СМИ узнали о требовании МИДа Японии освободить задержанные Россией суда

Министерство иностранных дел Японии потребовало от России освобождения пяти японских рыболовецких судов, задержанных в накануне российскими пограничниками. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского внешнеполитического ведомства.

На фоне инцидента российской стороне по дипломатическим каналам было сделано представление. В МИД Японии посчитали задержание судов неприемлемым, а также потребовали «освобождения из соображений гуманности» японских моряков с задержанных шхун.

17 декабря телеканал HNK со ссылкой на источники японском внешнеполитическом ведомстве сообщил о задержании пяти рыболовецких судов, принадлежащих рыболовецкому кооперативу в городе Немуро (округа Хокайдо). Отмечалось, что их моряки занимались выловом осьминогов.

По данным источника телеканала, эта деятельность не выходила за рамки действующего с 1998 года российско-японского договора о сотрудничестве в области морских живых ресурсов.