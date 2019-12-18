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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

В Санкт-Петербурге таксист заявил в полицию на пассажира, который в ходе ссоры повредил ручку переключения скоростей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию действительно обратился водитель такси, потому что в связи с ссорой с пассажиром действительно была повреждена ручка переключения скоростей», — рассказали РБК в пресс-службе. В полиции сообщили, что в отношении пассажира составлен протокол о нарушении и сейчас решается вопрос о наказании.

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.

«Да, я сейчас в полиции сижу. Если вкратце, то история не стоит и выеденного яйца. Если бы на моем месте был человек без фамилии Панин, то история не приняла бы такого резонанса», — рассказал Панин.

По словам актера, ссора началась из-за того, что он после съемок попросил подвезти его ближе к вокзалу, а водитель такси «в достаточно грубой форме» отказался это делать. «Ну и слово за слово — возник конфликт», — сообщил Панин. Он заявил, что не было ни драк, ни угроз, а ручку коробки передач он случайно зацепил рукой.

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В декабре прошлого года Панина сняли с самолета авиакомпании «Победа» за пьяный дебош. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, актер курил в туалете, оскорблял бортпроводников и распивал алкогольные напитки. Суд обязал актера заплатить «Победе» 59 тыс. руб. в счет компенсации убытков.

Теги: новости РБК, Алексей Панин, таксист, Санкт-Петербург
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