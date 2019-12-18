СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

«В настоящее время обстоятельства гибели Чулкова проверяются в рамах возбужденного уголовного дела», — заявили РБК в пресс-службе.

Чулков, находившийся под следствием по делу о мошенничестве, погиб утром 8 декабря. По данным ТАСС, в качестве одной из причин смерти вице-губернатора рассматривается версия о доведении его до самоубийства. Как пишет агентство, ранее родственники погибшего направили обращение к депутату Госдумы Вячеславу Лысакову. Они заявили, что вице-губернатора могли довести до самоубийства, в том числе через давление силовиков на его семью.

Чулкова задержали в середине октября. Его заподозрили в попытке хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок», принадлежащего области.