Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Информацию также подтверждает собеседник «Интерфакса».

По данным источников агентств, чиновника задержали возле здания администрации Тамбова. Официальных обвинений Чулкову еще не предъявили.

По информации на сайте областной администрации, Чулков с 2004 года руководит региональным комитетом по управлению имуществом, в 2008-м он был назначен на должность замруководителя администрации региона. Помимо этого, чиновник координирует и контролирует работу областного Гостехнадзора.

В администрации Тамбовской области на звонки РБК не ответили. В пресс-службе регионального управления СК сообщили РБК, что их ведомство не имеет отношения к задержанию вице-губернатора.