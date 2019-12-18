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Общество ,  
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МВД Украины сообщило о 23 пострадавших при столкновениях правоохранителях

Во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве, которая переросла в столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пострадали 23 правоохранителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт МВД.

По его словам, 17 сотрудников правоохранительных органов (пять гвардейцев и 12 полицейских) были доставлены в больницы, один из них — офицер Национальной гвардии Украины — находится в тяжелом состоянии. Яровой добавил, что за медицинской помощью также обратились 11 граждан, в числе которых один журналист.

Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что всего в ходе столкновений пострадали 17 полицейских. По его словам, полиция задержала 26 протестующих. По факту произошедшего были заведены уголовные дела по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа». Крищенко уточнил, что всего в акции протеста принимали участие до 4 тыс. человек.

Столкновения протестующих с полицией в Киеве. Фоторепортаж
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Столкновения у здания Верховной рады Украины начались утром 17 декабря. Участники протеста выступали с требованием не допустить принятия во втором чтении законопроекта, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Участники акции начали бросать в полицейских камни и бутылки, а сотрудники правоохранительных органов в ответ задерживали нападающих.

В результате рассмотрение законопроекта, запланированное на 17 декабря, не состоялось. По словам председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, следующее заседание по рассмотрению закона о рынке земли будет проходить в закрытом режиме.

Теги: акция протеста, Киев, полицейские
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