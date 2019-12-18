МВД Украины сообщило о 23 пострадавших при столкновениях правоохранителях

Во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве, которая переросла в столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пострадали 23 правоохранителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт МВД.

По его словам, 17 сотрудников правоохранительных органов (пять гвардейцев и 12 полицейских) были доставлены в больницы, один из них — офицер Национальной гвардии Украины — находится в тяжелом состоянии. Яровой добавил, что за медицинской помощью также обратились 11 граждан, в числе которых один журналист.

Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что всего в ходе столкновений пострадали 17 полицейских. По его словам, полиция задержала 26 протестующих. По факту произошедшего были заведены уголовные дела по ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа». Крищенко уточнил, что всего в акции протеста принимали участие до 4 тыс. человек.

Столкновения у здания Верховной рады Украины начались утром 17 декабря. Участники протеста выступали с требованием не допустить принятия во втором чтении законопроекта, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Участники акции начали бросать в полицейских камни и бутылки, а сотрудники правоохранительных органов в ответ задерживали нападающих.