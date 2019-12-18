Госдума приняла закон об электронной очереди в детские сады

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в закон об образовании, согласно которым будут установлены единые условия для зачисления детей в детские сады через электронные очереди. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, электронные очереди на федеральном уровне работают с 1 апреля 2014 года. При этом в регионах действуют свои системы, сведения из которых передаются на федеральный уровень . Целью законопроекта является установление единых организационных и технических основ для зачисления детей в детские сады с помощью электронных систем, а также гарантия одинакового доступа к ним для всех граждан независимо от региона, в котором они проживают.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект должен упростить процедуру записи в детсады, а также снизить коррупционные риски в этой сфере.

В ноябре Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому дети из одной семьи, проживающие по одному адресу, имеют право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры. По мнению авторов документа, нововведения избавят родителей от трудностей, с которыми они сталкиваются, когда возят на занятия детей, учащихся в разных заведениях.