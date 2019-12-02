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Путин упростил возможность детям поступить в детсад с братьями и сестрами
Правило приоритетного приема для родственников будет действовать на федеральном уровне
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон «Об образовании», в соответствии с которыми «проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации дошкольного и начального образования, в которых обучаются их братья и (или) сестры». Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

13 ноября поправки были приняты Государственной думой. Комментируя обсуждение законопроекта, спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что изначально в документе говорилось лишь о начальных классах школы, однако затем его действие было решено распространить и на детские сады.

Он объяснил, что бывают случаи, когда дети живут вместе, а прописаны в разных местах. И в этом случае образовательное учреждение, принимающее ребенка на обучение по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре. Ссылается оно в том числе и на нехватку мест.

Эту проблему ранее пытались решить на уровне регионов, однако практика показала, что избежать формальных претензий школ можно, лишь приняв закон на федеральном уровне.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что закон создаст в том числе дополнительные возможности для экономии бюджета в семьях, где два ребенка и более. Обучение по одним программам должно упростить процесс помощи младшим детям.

Автор: Артем Филипенок
Теги: детсад, школа
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