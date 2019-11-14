Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу

Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предоставляющий детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как считают авторы законопроекта, эта инициатива избавит родителей от затруднений, с которыми они сталкиваются, когда доставляют на занятия детей, учащихся в разных местах.

Соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс и закон «Об образовании в России». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, попытки урегулировать этот процесс ранее предпринимали региональные законодательные органы, однако принятие поправок на федеральном уровне поможет оградить местные власти от «возможных формальных претензий».

24 октября Госдума поддержала в первом чтении законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Для исполнения этого закона регионами будут предусмотрены субсидии из федерального бюджета.