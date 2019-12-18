Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.

«Я не виновен», — заявил мужчина перед заседанием Гатчинского городского суда.

16 декабря СМИ сообщили, что в частном доме Гатчинского района сотрудники правоохранительных органов нашли склад оружия: винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В этом доме проживала многодетная семья. Уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова сообщила РБК, что в доме находились восемь детей.

На следующий день стало известно, что на 46-летнего главу семьи завели уголовное дело из-за сексуального насилия над малолетней. Следствие полагает, что с 2012 по 2019 год мужчина неоднократно подвергал насилию свою дочь, которой сейчас 13 лет. Также СК завел дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).