В МВД создали подразделение для контроля за работой наркополицейских

В МВД создали подразделение для контроля за работой наркополицейских

В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУ СБ) министерства внутренних дел создано подразделение, которое будет пресекать нарушения со стороны наркополицейских, сообщает пресс-служба МВД России.

«Создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков», — говорится в сообщении.

Создать подобное подразделение поручил глава МВД Владимир Колокольцев после прямой линии с Владимиром Путиным. Президент заявил, что контроль за деятельностью сотрудников полиции необходимо наладить, чтобы не допускать повторения ситуации, как с журналистом Иваном Голуновым.

Корреспондента издания Meduza Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. При обыске у него нашли наркотические вещества. Голунов утверждал, что наркотики ему подкинули.