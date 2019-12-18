В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя программы развития ООН.

По словам собеседника агентства, партия наркотиков была действительно направлена в Таджикистан в рамках программы ООН по профилактике ВИЧ.

«Партия метадона представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции. Она была перехвачена после неправильной маркировки», — сообщил он.

Представители ООН сейчас контактируют с российскими властями, чтобы решить вопрос с дальнейшей транспортировкой вещества. В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс.