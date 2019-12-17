Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя Наркологической службы Министерства здравоохранения Таджикистана Рустам Шарипов.

«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», — сказал он. По словам Шарипова, ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на нем.

Источник ТАСС в международной организации отметил, что «ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании, которая перевозит груз». По его словам, договор предполагает, что груз должны сначала доставить в Таджикистан и только с этого момента ответственность за него ложится на организацию, которая его заказывала.

Сотрудники таможни Внуково обнаружили более 1 т метадона во вторник, 17 декабря. Пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву из Кельна. По данным Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза может превышать 5,8 млрд руб.

