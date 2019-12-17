Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Наркотики привезли в Россию самолетом из Германии и разместили на складе временного хранения

Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Сотрудники таможни во Внуково обнаружили более тонны наркотического вещества метадон. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб.

Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения. Проверившие груз сотрудники таможни выяснили, что этикетки бутылок содержат ложную информацию. На них утверждалось, что в 1 мл жидкости 5 мг метадона гидрохлорида, тогда как на самом деле этот показатель составлял 500 мг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК — контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

Накануне стало известно о том, что в Московской области были задержаны члены преступной группы, которые создали лабораторию по производству метадона. Как сообщало агентство БЕЛТА, операцию совместно проводили наркополицейские России и Белоруссии, поскольку организатором группировки был житель Могилева.