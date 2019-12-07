На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

В московском метро остановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Причиной стала проверка путевой инфраструктуры на станции «Владыкино». В подземке заявили, что при подозрении на неисправность сотрудники метро обязаны проводить проверки всех систем, чтобы перевозки были безопасными.

Впоследствии в Московском метрополитене сообщили, что движение поездов восстановили, а инфраструктура работает в штатном режиме.